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日本外相岸田文雄昨日於一個記者會上表示，首相安倍晉三的時代總有一天結束，作為政治家的他將積極思考未來可以做甚麼，而今年的目標是提升自己的知名度。

自民黨是執政聯盟的最大黨派，而黨總裁即是日本首相。安倍晉三的自民黨總裁任期，原本於2018年9月屆滿，去年自民黨尋求修改黨章，延長總裁任期，由原本的兩屆6年延長至三屆9年，議案將在今年3月黨全體大會中提出。

安倍晉三若成功連任，將有望成為二次大戰後任期最長首相。有分析指，岸田文雄此番說話代表他有意角逐明年的自民黨總裁選舉。