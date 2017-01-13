今日 01:26
國際財經
歐洲股市收市上升，英國富時100指數收報7337，升0.62%或45點；德國DAX指數收報11629，升0.94%或108點；法國CAC 40指數收報4922，升1.2%或58點。
林鄭辭職參選 傳中央下周批
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從《星》片看音樂劇電影
占飛
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大數據KO無為而治
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融創傳150億人幣入股樂視三公司
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去年訪港旅客人數初步估計下跌4.5%
香港財經 ｜ 昨日 17:50
香港電訊全年多賺24% 息34.76仙
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港股三周飆1362點 國指急漲6.6%
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【異動股】恒騰網絡突瀉逾三成
港股直擊 ｜ 昨日 15:49
辭職未批 曾俊華:相信中央公平公正處理
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滙證看好內地軍工行業發展 籲買4股
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【異動股】恒騰網絡午後錄5億股M盤成交
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華夏人壽傳投資樂視致新
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