國際財經

美國以資產計最大的銀行摩根大通公布，第四季度盈利增長23.9%，主要受美國總統大選後投資交易活動激增所扶助。

摩根大通截至去年12月31日止當季淨利增至67.3億美元，2015年同期為54.3億美元。每股盈利自1.32美元升至1.71美元。分析師原預計摩根大通每股盈利為1.44美元。期內淨營收243億美元，按季上升2%，市場預期234億美元。

特朗普於去年11月8日贏得總統大選，刺激一波股債市交易；大型銀行交易台以往在這段時間向來交易清淡。