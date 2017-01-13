國際財經

歐洲股市中段繼續造好，其中汽車股表現最佳，相關板塊上升逾1.2%。雖然美國環保局(EPA)指控快意佳士拿，在部分柴油引擎型號汽車安裝造假軟件，以欺騙當局，但該集團行政總裁馬爾基翁內(Sergio Marchionne)在意大利表示，其財政不受有關報告影響。該公司股價開市一度漲7%，最新升3.13%。

截至本港時間下午6時30分，英國富時100指數報7317點，升25點或0.34%；德國DAX指數報11576點，升55點或0.48%；法國CAC 40指數報4891點，升26點或0.53%；意大利富時MIB指數報19382點，升225點或1.18%。

道指期貨暫報19818點，升15點。

英國股市再創新高，央行貨幣政策委員Saunders指出，近期英國經濟增長好於預期。他預料英鎊下跌將推高通脹率至目標水平上方，料2017年失業率很可能維持在5%下方。英國失業率維持較低，可能無法促進薪資增長。

至於國際油價方面，市場繼續關注石油出口國組織(OPEC)能否遵守減產計劃，油價回落，紐約期油每桶最新報52.46美元，跌0.55美元或1.04%；倫敦布蘭特期油報55.43美元，跌0.58美元或1.04%。