國際財經

周四(1月12日)美國候任總統特朗普的講話內容未提及更多的財政刺激細節給市場潑了一盤冷水，美元、美股和美債收益率紛紛走低，美滙指數一度下跌至一個月低位100.72，推動倫敦金突破1200美元阻力後創下一個半月新高1206.6美元。

但當日公布的美國勞工市場數據仍表現良好(上周初請失業金人數為24.7萬，好於市場預期25.5萬)，而且費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)同日表示，美國經濟相當強勢，通脹將在今年或明年達成2.0%的目標，重申支持2017年溫和加息三次，同時芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)亦表示2017年加息三次合理。在聯儲局官員的鷹派講話發表後，美滙指數收復大部分失地至101.40上方，倫敦金逐漸回落近10美元至1195美元附近。

不過，一向鷹派著稱的聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)周四在紐約表示，比起大幅加息，適度收縮資產負債表可能是更好的政策正常化途徑，特朗普政府新政策的效應可能至少要到2018年才會顯現出來，目前並無理由大幅調整利率，未改變2017年只加息一次的預期。此外，達拉斯聯儲主席卡普蘭(Kaplan)表示，美元走強恐不利於美國製造業。

美滙指數在過去兩個月時間內已經大幅飆升近8%，創下近十四年新高，過快上升的利率和過強的美元，恐不利於特朗普的積極財政計劃和美國製造業出口。此次特朗普新聞發布會隻字不提財政計劃，或有意打壓市場預期和希望美元回歸理性。

儘管目前金價回落至1200美元下方整固，但仍能企穩於9周指數移動平均線1182美元之上，反彈趨勢暫時未變。留意今晚美國12月零售銷售和1月密歇根大學消費者信心指數初值，若數據差於市場預期，美滙指數或將延續回調，倫敦金突破周四高位1206.6美元後有望進一步挑戰18周指數移動平均線1211美元甚至1230美元(從高位1337.3美元至低位1123.1美元的下跌浪的50%斐波納契回吐水平)。

策略方面，我們根據1月12日的策略已在1191.5美元買入倫敦金(上望1205美元，跌穿1185美元止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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