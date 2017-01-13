國際財經

本周初油價連續兩日大幅下挫，本應為加元帶來下行壓力，但上周五（1月6日）公布的美國非農就業數據表現遜色，而加拿大12月就業人數卻意外大增5.37萬，遠高於市場預期下降0.25萬，為加元構成支持，因此美元/加元基本維持於1.3170至1.3280之間整固，未見明顯反彈。

直至美國侯任總統特朗普（Donald Trump）在周四（1月12日）凌晨舉行的新聞發布會後，美元/加元的走勢才出現突破。由於特朗普在他當選以來的首場新聞發佈會上並未提及基建支出、減稅以及放鬆監管等刺激經濟政策的細節，市場大為失望，令押注特朗普政策的投機盤紛紛拆倉，美滙指數因而暴跌逾2%至1個月低位100.72，加上油價大幅反彈，美元/加元一度跌至近3個月低位1.3028。

雖然美元/加元在1.3000關口附近的支持（1.3029是從1.2460至1.3597的上升浪的50%斐波納契回吐水平）仍十分強勁，令滙價在周四短暫觸及1.3028後出現V型反彈，但後市的技術走勢仍不太樂觀。

若短期內美元/加元不能重返上升軌（日線圖/周線圖的上升通道底部支持線）1.3200之上，美元/加元失守1.3000關口的風險將會大增，後市或進一步回落至1.2894（從1.2460至1.3597的上升浪的61.8斐波納契回吐水平）甚至1.2600附近水平（日線圖「雙頂」的下跌量度目標）。

策略方面，若美元/加元跌穿1.3100水平，我們將追沽美元/加元，下望1.2905，升穿1.3180止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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