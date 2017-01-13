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今日 09:16 國際財經

Pandora料末季業績勝預期 裁員7%

全球最大網上電台Pandora公布，預期在用戶增長與廣告收入強勁增長情況下，第四季業績較市場估計佳。

集團指出，截至上季末，付費用戶預期超過430萬個，按季增加37.5萬個；2017年將減少7%僱員，截至2015年底，集團有2200名僱員。

Pandora將於2月9日公布第四季與全年業績。該公司在公布第三季業績時，預期第四季收入介乎3.62億至3.74億美元，預期經調整虧損介乎3900萬至5100萬美元。

集團股價周四收市升0.9%，市後時段曾升8.3%。


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