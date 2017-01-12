國際財經

聖路易聯儲銀行總裁布拉德表示，在加息2次後，聯邦儲備局可能是處於適合減少資產規模的時機。

他周四出席紐約活動致詞時指出，現階段可能是聯儲局用資產規模調整作為收緊信貸手段、而不是單以加息作為手段的合適時機。

在2008年金融危機開始後，聯儲局資產規模增加4.5萬億美元，主要用作購買美國國庫券與按揭證券，作為非傳統干預市場手段。一直以來，聯儲局在證券到期後，選擇把資金重新購買證券，但布拉德相信，聯儲局可以選擇結束此安排，作為減少資產規模的第一步。但布拉德沒有對聯儲局作出上述修正訂立時間表。