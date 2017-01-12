國際財經

美國候任總統特朗普於周四(1月12日)凌晨舉行了大選以來的首場新聞發布會，由於其講話內容未涉及基礎設施建設支出、減稅等市場期待的刺激經濟話題，因此令投資者感到失望。

特朗普講話結束後，美滙指數快速下跌逾1.5%，倫敦金自日內低位1177美元反彈近1.6%至日內高位1198美元。周四(1月12日)亞洲開盤後美滙指數輾轉回落至一個月新低100.81，避險買盤推動倫敦金突破1200美元關口阻力後，創一個月新高1206.6美元。

留意今晚美國上周初請失業金人數以及費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)和芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles Evans)的講話。雖然近期聯儲局官員頻頻表示美國2017年或至少加息3次，但特朗普閉口不提更多的財政刺激細節，或將引發聯儲局官員對其執政前景不確定性的擔憂，並令美滙指數承壓。

經過連續3周反彈，目前倫敦金已經突破1200美元關口阻力，短期內若美滙指數持續走低，金價或有望進一步挑戰18周指數移動平均線1210美元附近水平，甚至1230美元(從高位1337.3美元至低位1123.1美元的下跌浪的50%斐波納契回吐水平)。

策略方面，我們根據1月10日策略已於1190美元沽出倫敦金，並在1178美元提前平倉，獲利12美元。待倫敦金回落至1190美元附近，我們將買入倫敦金，上望1205美元，跌穿1185美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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