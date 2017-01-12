國際財經

上周二（1月3日）美國公布的12月Markit製造業採購經理人指數（PMI）終值升至2015年3月份以來新高54.3，12月ISM製造業指數升至2014年12月以來新高54.7，11月營建支出按月增長0.9％，創十年來最高水平。強勁的經濟數據推動美匯指數一度飆升至103.82，拖累歐羅/美元下挫至近十四年新低1.0340。

不過，美國聯儲局於上周四（1月5日）凌晨3點公布的12月貨幣政策會議記錄中未明確提及下次加息時間點，加上聯儲局官員對特朗普財政政策不確定性存在擔憂，拖累美滙指數輾轉回落，支持歐羅回升至1.0600之上。

雖然歐羅/美元其後兩度上探1.0620均受阻回落，本周三（1月11日）大有形成小型「雙頂」並進一步回落之勢，但美國候任總統特朗普在當日的首場新聞發佈會上的講話令市場失望，幫助歐羅/美元逆襲成功。特朗普僅重點攻擊奧巴馬醫保法案、生物製藥等領域，未涉及基礎設施建設支出、減稅等市場期待的刺激經濟話題，故其講話結束後美滙指數快速回落逾1.5%，推動歐羅/美元反彈逾150點至日內高位1.0622。周四亞洲開盤後，歐羅/美元進一步上探至兩周高位1.0664。

雖然過去四周以來歐羅/美元曾多次下破1.0400，但收盤價均能企穩之上，隨著短期美滙指數獲利回調，歐羅/美元或上探1.0670至1.0700區域阻力，突破後有望進一步挑戰1.0819（從高位1.1298至低位1.0340的下跌浪的50%斐波納契回吐水平）。

策略方面，若歐羅/美元回落至1.0500附近企穩回升，我們將在1.0530買入歐羅，上望1.0670，跌穿1.0480止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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