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今日 18:45 國際財經

不確定因素未除 歐股中段續跌

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美國候任總統特朗普的記者會並未釐清未來財政政策方向，令原本憧憬其將提出重大刺激政策的投資者大跌眼鏡，投資氣氛即時轉淡，歐洲股市中段續跌。

截至本港時間傍晚6時41分，英國富時100指數報7282點，跌8點或0.11%；德國DAX指數報11597點，跌49點或0.43%；法國CAC 40指數報4876點，跌12點或0.25%；意大利富時MIB指數報19452點，跌35點或0.18%。道指期貨暫報19840點，跌37點。

本月20日正式上任美國總統的特朗普，於周三舉行當選以來的首次記者會上，沒有闡述減稅和基建支出措施的細節，反而將目標對準包括藥企在內的公司及美國情報機構，美國國債孳息率下跌，隔夜美股反覆收高，美滙指數則觸及一個月新低，原油及黃金價格則上漲。

分析指出，相比特朗普於去年11月9日勝選演講中對市場友好、重視經濟增長的言論，這次記者會與之相去甚遠。不過，特朗普並沒提及可能對中國出口商品課徵關稅，這讓亞洲市場鬆一口氣，因為市場原本憂慮會爆發全球貿易戰。

油價反覆，美國原油和油品庫存數據給市場傳遞好壞不一的訊號，加上石油出口國組織(OPEC)能否遵守減產計劃的不確定性仍受關注。紐約原油期貨現時每桶報52.57美元，升0.32美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報55.59美元，升0.49美元或0.89%。

另外，美國明日亦有不少重要經濟數據公布，包括12月生產者物價指數(PPI)、零售銷售數據及11月企業庫存等；同時，亦需留意今明兩日有包括聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在內的多位聯儲局官員發表講話。

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