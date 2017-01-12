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今日 18:47 中國財經 國際財經

華為奪俄北方四島通訊網鋪設調查項目

俄羅斯政府系通訊巨頭俄羅斯電訊公司Rostelecom宣布，中國華為技術中標連接遠東薩哈林和北方四島的海底光纜鋪設調查設計項目。

共同社報道，這將是中國大型企業首次直接參加俄政府在北方四島推進的基礎設施建設項目。去年底日俄首腦在北方四島展開會談，並就共同經濟活動達成共識，今次華為技術的中標可能也會給在當地具體落實經濟活動的磋商蒙上陰影。

報道指出，日本政府對中國、南韓等第三國企業在北方四島上的活動一直有所警惕，但俄羅斯籍居民間對低速互聯網環境的不滿，使莫斯科政府加緊應對。

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