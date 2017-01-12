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迅銷(06288)公布，截至11月底止首季母公司擁有人應佔溢利696億元日圓，按年增45.1%；經營溢利885億日圓，按年增長 16.7%。收益總額5288億日圓，按年增長1.6%。

該公司表示，期間毛利率按年保持平穩，同時在集團持續自上年度起全面推行的成本削減措施奏效下，銷售、一般及行政開支佔收益比率按年減少1.8個百分點。

以各事業分部來看，日本UNIQLO的收益及溢利按年均錄得上升。其中，收益為2388億日圓，按年增長3.4%；經營溢利則為456億日圓，增長1.8%。

不過，9月及10月的氣溫較往年和暖，因此秋冬季商品需求疲弱導致同店銷售下跌；然而，11月氣溫下降後，銷售立即好轉並錄得增長。

在全球品牌方面，首季度收益雖呈現增長，但溢利錄得下跌。其中，休閒服品牌GU亦錄得收益上升，惟溢利下降。GU首季度溢利出現減少乃由於需處份秋季商品推出折扣導致毛利率按年下降。

同時，因人事費用及物流分銷開支增加，導致銷售、一般及行政開支佔收益比率按年增加所致。全球品牌第一季度收益為927億日圓，按年增長1.1%；經營溢利則為95億日圓，按年減少22.7%。

該公司對2017財年全年業績預期維持不變，預期收益總額將達1.85萬億日圓，按年增長3.6%；應佔年內溢利1000億日圓，按年增長1.08倍。