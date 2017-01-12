國際財經

美國候任總統特朗普在備受期待的記者會上，並未闡述財政政策主張，令市場感到失望，亞太區股市個別發展。

日圓轉強下，日本股市跌至近兩周低位，日經平均指數收報19134點，跌229點或1.19%，是去年12月30日以來低位。

醫藥類股跌幅較為嚴重，下挫2.8%。分析指出，因特朗普稱製藥公司對藥品收取高價是未受到懲罰的謀殺，並承諾要改變這種情況。

南韓股市上揚，韓國首爾綜合指數收報2087點，升11點或0.58%。

澳洲股市微跌，澳洲普通股指數收報5821點，跌2點或0.04%。