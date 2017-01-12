國際財經

《華爾街日報》報道，兩名德銀前高層Nizar Al-Bassam和Dalinc Ariburnu將擔任軟銀大型科技基金Vision的融資和金融顧問。

過去十年，Al-Bassam和Ariburnu大部分時間都和軟銀Vision基金的行政總裁Rajeev Misra在德銀共事。

Ariburnu於2009年離開德銀，到高盛工作，擔任固定收益、外滙和大宗商品銷售業務聯席主管兼合夥人。軟銀是他的客戶之一。

據知情人士稱，高盛為Vision基金的主要金融顧問。