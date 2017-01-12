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今日 11:27 國際財經

蒂勒森:不反對TPP但有顧慮

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獲美國候任總統特朗普提名出任國務卿的蒂勒森(Rex Tillerson)表示，雖然個人來說並不反對跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，但自己也有特朗普所關注的一些顧慮。

蒂勒森質疑，該協定是否能最好地服務於美國的所有利益。他又稱，由於世界已作出改變，北美自由貿易協定可能需要重新審視。

特朗普早前表示，就職首日即將施行的六大行政措施，包括發布關於美國退出TPP的通知。而即將卸任的美國首席貿易談判代表弗羅曼(Michael Froman)警告，美國如果退出TPP，將面對失去在亞洲的領導地位的風險。

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