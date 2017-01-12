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今日 08:19 國際財經

蘋果3手機型號市佔率逾三成

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根據Kantar Worldpanel ComTech報告顯示，截至去年11月底止3個月，蘋果的iPhone 7、7 Plus與6S是美國智能手機銷售市場最暢銷的頭3個型號，合共的佔有率為31.3%，顯示它們在假期季度開首表現不俗；緊隨其後的是三星的Galaxy S7與S7 Edge，市場佔有率合共為28.9%。

報告顯示，以Android為操作平台的手機，其合共的市場佔有率為55.3%，按年下跌5.1個百分點，是連續6季錄得下滑。

 

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