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今日 05:04 國際財經

減產承諾獲執行 油價升逾2%

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沙地阿拉伯實踐減產承諾，抵消了美國原油庫存增加的利淡消息，外圍油價周三上揚。

紐約2月期油升1.43美元或2.8%，收市報每桶52.25美元。美國原油庫存數據公布前，紐約期油報51.35美元，其後美國總統當選人特朗普表示，繼續推動刺激經濟政綱，油價反彈至52美元以上。

布蘭特3月期油升1.46美元或2.7%，收市報每桶55.10美元。

較早時，有報道稱，沙地阿拉伯通知客戶，2月減少付運量，顯示其落實減產的決心。

WTRG Economics能源經濟師James Williams表示，特朗普堅定推動經濟，勢必刺激原油需求上揚，如果中國與其他亞洲經濟體也落實刺激經濟政策，油價甚至可能升至100美元以上。

不過，他指出，特朗普政綱提及放寬開採監管，卻對油價不利。

此前，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加410萬桶，高於市場預期的150萬桶；汽油與蒸餾油庫存分別增加500萬桶與840萬桶，也高於市場預期的125萬桶增幅與13萬桶減幅。

Macro Risk Advisors首席能源策略師Chris Kettenmann認為，庫存增加是市場預期之內，也未有反映減產協議生效後情況，參考價值不高。

不過，ClipperData分析員Troy Vincent 認為，EIA報告最重要訊息，是美國油產量增加19萬桶至894.6萬桶，損害了產油國減產穩定油市的成效。此前2天，油價下滑的其中一個因素，便是擔心美國與利比亞增加石油產量。

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