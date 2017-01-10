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今日 03:36 國際財經

福士與美國達庭外和解 結束柴油門指控

德國福士(Volkswagen、又名大眾)與美國司法部達成和解協議，同意支付43億美元(335.4億港元)，結束關於柴油引擎數據造假醜聞的刑事與民事調查。

作為和解一部分，福士承認串謀妨礙司法公正，以及作出虛假陳述的控罪。

同時，司法部控告5個人涉及串謀罪，包括福士行政人員Heinz-Jakob Neusser、Jens Hadler與Richard Dorenkamp。

根據法庭文件，福士欺騙監管機構與消費者多年，燒毀大量文件，而且在2015年9月醜聞曝光後，仍繼續隱暪內情。

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