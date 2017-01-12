即巿股評 港股直擊 國際財經

新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)及舊債王格羅斯(Bill Gross)近期就美債息率「死線」大打牙骱戰，爭拗點在於10年期債息升至什麼水平，美國債市便會步入熊市。

美國10年期國債孳息從1980年代初開始持續走低，美債自此展開30年大牛市。格羅斯深信，美債息率於特朗普執政首年必然走高，若10年期債息突破通道頂部約2.55厘至2.6厘，美債將踏入熊市。岡拉克則從技術指標分析，指有關債息的「死線」約在3厘，倘升越3厘或更高水平，將為企業債及高息債帶來真正衝擊。

然而，不管臨界點在2.6厘抑或3厘，美國債息在去年夏季見底已成為市場共識。今年投資主調之一，肯定少不了債市走弱。世界銀行最新發表的《全球經濟展望》報告提到，即使今年環球經濟增速加快0.4個百分點，至2.7%，亦須提防美國貨幣政策逐步回復正常，將導致該國長債息率飆升，尤其聯邦公開市場委員會(FOMC)與市場人士對利率中期目標水平的預測落差，一旦實際加息幅度高於市場預期，股市勢必大幅動盪。

近日多名聯儲局官員包括克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特及芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯先後吹風，強調年內加息3次屬合理預期。利率期貨也顯示，市場正price in年內加息3次的機會。不過，倘若通脹升溫或新總統特朗普貫徹落實減稅措施刺激美國經濟，都有可能導致聯儲局更頻密地加息，屆時恐殺投資者一個措手不及。

那麼，在債息走高(即債價下行)的大環境下，投資者該如何部署？根據往績，1930年迄今，美國10年期長債價格共有17年出現按年跌幅。該17個債價下跌的年份當中，有14年標普500指數錄得升幅，上升比例高達八成以上【圖】。換言之，債市表現不濟(並非崩盤)，購進股票或許是不俗的選擇；惟須留意股市板塊輪動圖中哪些行業會跑贏。

就美股而言，投資者似乎對受惠特朗普政策的舊經濟股採取「Buy the election, sell the inauguration」(大選日買貨，就職日出貨)的策略。周二道指繼續受制20000點心理關口，但納斯特綜合指數連續第4天創紀錄新高。查看SPDR金融指數基金(XLF.US)與健康護理指數基金(XLV.US)的輪動圖，可見憧憬特朗普新政的金融股上升動力正在減弱，且看特朗普當選後舉行的首個記者會講話能否注入新動力；反之，在美國大選期間成為箭靶的生物科技股可望扭轉頹勢。

港股方面，恒指於靠近23000點之際好淡爭持，昨早高開71點後升幅收窄，午後中後段再發力，一度升199點，見22944點全日高位，收市升190點(0.84%)，報22935點，創去年11月1日以來新高，並突破100天線(約22909點)阻力。科技股平均升1.09%，跑贏恒指。當中騰訊(00700)高收1.4%，報200.8元，位居成交金額榜首。

參考信報EJFQ系統的恒指綜合指數日線輪動圖(無基準)，科技股從改善方格邁向領先方格，是最早移入領先方格內的大市值板塊。多隻科技股正在轉強，當中本欄上周六提及的ASM太平洋(00522)短短3個交易日升幅近8%，差不多達標，投資者不妨考慮先行沽貨獲利。

信報投資研究部

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