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今日 18:59 國際財經

【看圖測市】倫敦金觸及六周高 關注特朗普講話

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周二(1月10日)美滙指數呈現衝高回落，倫敦金企穩1180美元後一度快速上漲逾0.7%至日內高位1190.2美元。周三(1月11日)歐洲開盤後，倫敦金進一步刷新六周新高至1190.9美元。

自2016年11月9日共和黨總統候選人特朗普贏得美國大選後，市場對於其新政給予了較高的期望，資金流向美國市場，帶動美元、美股以及美債收益率紛紛大幅走高，倫敦金自高位1337.3美元急速回落，經過一個半月的深跌後，於12月15日錄得10個月新低1123.1美元，六周內狂跌近16%，創下近13年來最長下跌日數。

不過，隨着美滙指數升勢放緩，倫敦金在12月27日突破了日線圖的下降通道頂部後展開技術反彈，加上中國春節假期臨近刺激實物黃金需求，金價輾轉回升，目前已經升抵1190美元重要阻力區(從2016年11月16日高位1232.7美元至12月15日低位1123.1美元的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)。

然而金價能否進一步挑戰1200美元關口將取決於美國候任總統特朗普在周四(1月12日)凌晨1時新聞發布會上的講話。若特朗普講話透露出更多關於刺激美國經濟增長的財政措施令美債息率進一步攀升，美滙指數或將重拾升勢，倫敦金或會受阻於1190美元並下滑至日線圖上升支持線1170美元附近。但若特朗普講話缺乏新意，則需小心金價突破1190美元後進一步挑戰1200美元甚至18周指數移動平均線1210美元水平。

策略方面，我們根據1月10日策略已於1190美元沽出倫敦金(下望1162美元，升穿1200美元止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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