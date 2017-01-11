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今日 18:32 國際財經

歐股中段靠穩 特朗普政策惹關注

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市場密切關注美國候任總統特朗普今日稍晚的記者會，以便從中尋找其稅收、財政支出、國際貿易及滙率等各方面的政策線索，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7288點，升12點或0.18%；德國DAX指數報11608點，升25點或0.22%；法國CAC 40指數報4895點，升6點或0.14%；意大利富時MIB指數報19439點，升15點或0.08%。道指期貨暫報19805點，升17點。

雖然特朗普的減稅及基礎設施支出計劃刺激美股及美元，但其在選戰期間發表的保護主義言論，亦讓不少投資者保持警惕。三井住友資產管理資深分析師Masahiro Ichikawa表示，如果特朗普履行競選承諾，對中國採取強硬立場，那麼中國或許會採取反制舉措，引發對中美關係緊張的擔憂。

此外，特朗普亦曾承諾在上任首日給中國貼上滙率操縱國標簽，並威脅對進口自中國的商品徵收重稅。分析指出，保護主義措施或將遏制國際貿易，並令全球經濟增長受損。

不過，世界銀行表示，全球經濟增長可能略為加快，因為油價和商品價格反彈，緩和了新興市場商品出口國的壓力，且巴西和俄羅斯經濟衰退告終。世銀在最新的全球經濟展望報告中預計，2017年全球實質國內生產總值(GDP)增長2.7%，2016年增長2.3%，為金融危機後的低水平。

油價昨日急跌至近一個月新低，延續前一日的拋售勢頭，主要因美元走強，以及對產油國是否會落實減產協議的疑慮加深；同時，沙地和其他石油出口國組織(OPEC)成員國看似正在減產，但不清楚其他主要產油國是否會跟進。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報51.29美元，升0.47美元或0.92%；倫敦布蘭特期油報54.07美元，升0.43美元或0.8%。

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