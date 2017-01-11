國際財經

周二(1月10日)澳洲公布的11月零售銷售按月增長0.2%，低於市場預期值0.4%和前值0.5%，隨後中國公布的12月消費物價指數(CPI)按年增長2.1%，較前值回落0.2個百分點，不及預期值2.2%，雖然12月生產物價指數(PPI)按年增長5.50%，創下2011年9月以來新高，但對澳元影響有限。

澳元/美元於周二亞洲早盤觸及日內高位0.7384後一度回吐漲幅至日內低位0.7330，但隨後受歐美股市和大宗商品上漲支持，尾盤收復失地至0.7370附近，周三(1月11日)亞洲開盤後澳元/美元再度攀升，創下四周高位0.7395。

不過，由於澳洲和中國公布的經濟數據表現不及預期，澳洲儲備銀行難免對此有所顧慮，加上大宗商品價格出現高位回調跡象，深陷財政困擾的澳洲可能喪失AAA主權評級。若未來澳洲經濟數據進一步惡化，澳洲儲備銀行不排除會進一步放寬貨幣政策，這與美國加息前景存在明顯分化，料將令澳元承壓。

儘管澳元/美元在進入新年以來連續兩周反彈，但0.7385(從12月14日高位0.7524至12月23日低位0.7159的下跌浪的61.8%的斐波納契回吐水平)至0.7400區域阻力仍強，短期內若美滙指數重拾升勢或大宗商品自高位回落，澳元/美元或將受壓回落。若澳元跌穿短期支持0.7350(小時圖上升趨勢線)甚至0.7300水平，後市有望進一步下探0.7150水平支持。

策略方面，我們根據12月28日的策略已在0.7300沽出澳元/美元，並於0.7350止損，損失50點。若澳元/美元反彈至0.7400附近受阻回落，我們將沽出澳元，下望0.7220，升穿0.7450止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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