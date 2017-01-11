訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:50 時事脈搏 國際財經

韓檢方將三星副會長李在鎔列行賄嫌疑人

放大圖片

南韓「閨蜜干政」風波愈演愈烈，南韓特別檢察官辦公室表示，三星電子副會長李在鎔(Lee Jae-yong)將以行賄嫌疑人身份，接受檢方的傳喚和訊問。

據悉，南韓檢方正在調查政府與企業之間是否存在招權納賄的問題。檢方稱，三星、現代汽車(Hyundai)和LG等企業集團向朴槿惠親信崔順實控制的基金會捐款數百萬美元，以換取政治好處。

在三星案中，檢方就2015年政府控制的國民年金公團，是否幫助三星兩個關聯公司的重要合併交易獲得批准以換取捐款提出疑問。國民年金公團是全球第三大退休基金。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。