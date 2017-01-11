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南韓「閨蜜干政」風波愈演愈烈，南韓特別檢察官辦公室表示，三星電子副會長李在鎔(Lee Jae-yong)將以行賄嫌疑人身份，接受檢方的傳喚和訊問。

據悉，南韓檢方正在調查政府與企業之間是否存在招權納賄的問題。檢方稱，三星、現代汽車(Hyundai)和LG等企業集團向朴槿惠親信崔順實控制的基金會捐款數百萬美元，以換取政治好處。

在三星案中，檢方就2015年政府控制的國民年金公團，是否幫助三星兩個關聯公司的重要合併交易獲得批准以換取捐款提出疑問。國民年金公團是全球第三大退休基金。