國際財經

日本央行理事雨宮正佳表示，各國央行與全球金融危機奮戰的過程顯示，他們可以對長期利率產生「可觀的」影響，就算是在目前高度發展的金融市場下亦是如此。

雨宮正佳在一場研討會上指出，從各種貨幣政策執行的實務、以及現有的實證研究了解到，央行可以對長期利率造成重大影響。他稱，有一些領域還需要進一步的了解，例如利率的可控制性，以及央行應對負面衝擊措施的效力等。

根據9月的政策架構，日本央行目前政策目標是引導短期利率在負0.1%、10年期公債孳息率在零附近。