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今日 10:55 國際財經

法總統候選人:倘不改革10年後歐羅或不存在

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法國總統候選人、前經濟部長馬克龍(Emmanuel Macron)表示，如果法國和德國不能支持單一貨幣聯盟，那麼10年後歐羅就可能不復存在。他補充稱，目前體系以犧牲較弱成員國利益為代價，讓德國獲益。

馬克龍在柏林洪堡大學發表演講指出，各方必須承認歐羅還不完整，若沒有重大改革就無法持續存在。與美元相比，歐羅在國際主權方面並不完整，沒有讓歐洲各成員國實現自然融合。他表示，法國必須實施就業市場改革並改進教育體系以復興經濟增長，而德國必須接受提振整個歐羅區增長要靠增加投資而不是撙節的觀點。

馬克龍補充稱，歐羅功能失調對德國有很大的好處，法德之間缺乏信任正在阻礙那些將增強歐羅區19國團結的改革措施。歐羅就是疲軟的德國馬克，前者將在10年時間內被逐步廢除。他提議，設立一項歐羅區預算，為以促進增長為目標的投資提供資金，並向處於困境中的成員國提供金融援助。

曾在奧朗德政府擔任經濟部長的馬克龍，早前宣布辭職，並以獨立候選人身份參加今年的法國總統大選。民調顯示，保守派總統候選人、法國前總理菲永(François Fillon)的領先優勢已經縮小，馬克龍和極右翼民族陣線主席馬琳勒龐(Marine Le Pen)的支持率均有上升。

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