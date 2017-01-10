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今日 09:53 國際財經

南韓上月進口價升9.2% 逾五年最高

南韓去年12月進口價格升幅創逾五年來最高，加劇通脹壓力。南韓央行公布，上月以韓圜計價的進口價格按年升9.2%，是2011年11月升10.7%以來的最快增速。

央行表示，12月價格大漲因油價飆升及滙率貶值所致。期內，原油等工業品進口價格跳升34.1%，去年第四季韓圜兌美元貶值8.81%，削弱南韓消費者的購買力。

2016年全年進口價格下跌4.2%。除12月以外，當年僅有11月呈現上揚，當月增長3.6%。

此外，12月以韓圜計價的出口價格按年升6.3%，11月經修正後升3.5%。

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