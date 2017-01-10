國際財經

世界銀行在全球經濟最新報告內指出，美國總統當選人特朗普的經濟政策可能刺激美國經濟在2018年增長近3%。

報告認為，如果特朗普的政策全面落實，美國經濟今年可能增長2.4%，明年為2.9%。特朗普的政策包括下調利得稅與薪俸稅。報告列明以基準模式預期，美國經濟今年增長2.2%，優於去年的1.6%。

世銀預期全球經濟增長今年為2.7%，優於去年的2.3%。

該機構又相信，商品價格在2017至2019年期間會處於上升周期，今年油價預測為55美元。