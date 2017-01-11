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今日 07:28 國際財經

醫健股造好 納指連續4天創新高

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醫健與金融類股份造好，抵消能源類偏軟，美國股市周二持平，納斯特綜合指數連續第4天創紀錄新高，是1999年以來最長連創新高日數。

道瓊斯工業平均指數收市跌32點或0.16%，報19856點；默克藥廠與埃克森美孚表現較差。標準普爾500指數大致沒變動，收市報22698點；11個主要分項中，5個下滑，房地產類別較差，跌1.3%，非必須消費品升0.4%。納指收市升20點或0.36%，報5552點，連續6天上揚。

美國總統當選人特朗普周三舉行發布會，以及藍籌即將公布業績，市場觀望氣氛濃，入市意欲不強，令到道指難以突破2萬點。美元滙價回落。

First Standard Financial首席市場經濟師Peter Cardillo表示，市場仍在確認股票估值是否合理，而藍籌業績是關鍵。他指出，摩根大通與美國銀行周五公布的業績如果有驚喜，可能成為推動道指衝破2萬點的要素。

Tower Bridge Advisors總裁Maris Ogg認為，美元滙價呈強，可能影響藍籌業績。

London Capital Group高級分析員Ipek Ozkardeskaya相信，如果特朗普在發布會上提出的重點可刺激投資者，股市與美滙可望再創新高。

加拿大威朗藥廠售資產套現21億美元，股價升6.8%。通用汽車預期今年業績較市場估計佳，股價升3.7%。

公布售資產後部署的雅虎，股價升2.3%。

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