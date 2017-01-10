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今日 03:33 國際財經

福士洽商和解協議 罰款335億

德國福士(Volkswagen、又名大眾)公布，與美國司法部就柴油引擎排氣量造假醜聞進行的和解協議商討進入後期階段，預期須繳付的民事和解罰款為43億美元(335.4億港元)，以及承認部分刑事責任。

福士指出，監理會將於周三較後時間討論及評估有關協議，可能導致要額外作出撥備。

另外，福士持30.8%股權的保時捷汽車也公布，財務表現可能受到上述和解協議的影響。

此外，福士披露，去年產量為1030萬輛汽車，可能繼續超越豐田，成為全球最大汽車生產集團。

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