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今日 02:20 國際財經

EIA調高油價美國產量今年預測

美國能源資訊局(EIA)向上修訂紐約期油與布蘭特期油今年預測平均值，也首次公布明年預測。

EIA在月報內表示，最新的紐約期油今年預測平均值為52.50美元，12月時估計為50.66美元，明年預測為55.18美元；布蘭特期油今年預測平均值最新為53.50美元，明年為56.18美元。

EIA也提高美國本土原油今年平均產量預測，最新為900萬桶，原先為878萬桶，明年為930萬桶。

紐約期油暫報每桶51.47美元，較前一天跌49美仙；布蘭特期油暫報每桶54.31美元，跌63美仙。

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