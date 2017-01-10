國際財經

周一(1月9日)美國公布的12月就業市場狀況指數(LMCI)錄得-0.3，遜於市場預期1.33，且遠低於11月修正值2.1，該數據為美國聯儲局解讀就業市場的重要指標，數據公布後，美滙指數輾轉回落至102.00下方，支持金價上探至日內高位1185.7美元。

美國波士頓聯儲行長羅森格倫(Eric Rosengren)周一表示，聯儲局就業目標基本達成，預計能夠於2017年末達到2%的通脹目標，有理由循序漸進地加息，但現在很難預料財政政策，確切的加息時間可能得取決於數據、財政形勢和國際問題。

另外，由於美國12月非農數據和12月就業市場狀況指數差於市場預期，加上近期聯儲局官員對美國侯任總統特朗普(Donald Trump)的政策前景展望仍存分歧，因此市場擔憂聯儲局可能推遲2017年的加息時間點。美滙指數受制於103.60至103.80區域阻力後掉頭回落至102.00下方，為金價反彈提供了支持。

短期內若美滙指數進一步回調，倫敦金或有望上探至12月5日高位1187.9美元，但仍需突破1190美元(從2016年11月16日高位1232.7美元至12月15日低位1123.1美元的下跌浪的61.8%斐波納契回吐水平)後方可進一步挑戰1200美元關口阻力。但若金價受阻於1190美元回落，則需小心其後市會跌穿1170美元並再度下探日線圖小型上升通道底部支持1160美元。

策略方面，若倫敦金升至1190至1195美元區域，我們將沽出倫敦金，下望1162美元，升穿1200美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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