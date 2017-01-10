國際財經

英國「硬脫歐」、意大利銀行債務憂慮升溫等多項不明朗因素困擾，投資氣氛薄弱，市場關注美國候任總統特朗普明日將召開記者會，歐股中段靠穩。

截至本港時間傍晚7時01分，英國富時100指數報7260點，升22點或0.31%；德國DAX指數報11591點，升27點或0.24%；法國CAC 40指數報4893點，升5點或0.11%；意大利富時MIB指數報19418點，升58點或0.31%。道指期貨暫報19834點，升6點。

英國首相文翠珊(Theresa May)周末稱，無意保留絲毫歐盟會籍，而「硬脫歐」就是將移民控制置於歐盟單一市場准入之上，文翠珊言論加深「硬脫歐」的疑慮，英鎊兌美元、歐羅連續第二日下跌，觸及兩個月低位。

美國加息的步伐亦令市場憂慮，美國波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫(Eric Rosengren)呼籲美國聯儲局(FED)加速加息，若不這麼做可能面臨通脹風險。

美國候任總統特朗普將於1月20日就職，他周三召開11月贏得大選以來首次記者會。市場預期，特朗普可能着手處理民間債務的問題，與之對比強烈的是，其顯然對公共債務上升處之泰然。若果真的實施，兩者對金融和資產市場都將產生巨大影響。

不過，美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長洛克哈特(Dennis Lockhart)表示，現在要研判特朗普政府會如何改變經濟方向，仍為時過早。

Hana Futures滙市分析師Kim Doo-un表示，特朗普的記者會十分重要，因他很可能會表達其經濟立場，屆時將影響美元的走向。德國商業銀行駐法蘭克福外滙分析師Esther Reichelt則表示，市場對於特朗普的記者會感到緊張，他的經濟計劃、還有貿易政策、中國的關係等，對滙市都會有影響。

市場寄望石油出口國組織(OPEC)與其他產油國達成的減產協議，將會得到部分落實，油價收復上日部分失地，紐約原油期貨現時每桶報52.27美元，升0.31美元或0.60%；倫敦布蘭特期油報55.25美元，升0.31美元或0.56%。