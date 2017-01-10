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今日 18:13 國際財經

【看圖測市】美元/日圓跌破116 短期或將下探114

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上周四(1月5日)凌晨3點公布的聯儲局12月議息會議記錄鷹派論調有所褪色，市場擔心其可能因此推遲未來加息的時間點，美滙指數一度下挫至101.28，拖累美元/日圓輾轉回落至三周低位115.06。

雖然上周五(1月6日)美國公布的12月平均小時薪資按年增長2.9%，為7年來最快增速，數據公布後美元/日圓曾反彈至117.00上方，但12月非農數據遠低於市場預期，加上12月失業率上升0.1個百分點至4.7%，疲軟的就業數據抑制了美元/日圓的升勢。

另外，美國周一(1月9日)公布的12月就業市場狀況指數(LMCI)為-0.3，低於市場預期及前值，就業市場狀況指數揭示了聯儲局對就業情況的解讀，聯儲局曾多次表示，該指數比非農數據更加真實地反映出勞動力市場狀況。美國波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)表示，加息是適宜的，但現在面臨大量不確定性，確切的加息時間可能得取決於數據、財政形勢和國際問題，再次拖累美元/日圓跌向115.00。

由於美元/日圓在118.60形成雙頂反轉型態，並失守116.00關鍵支持，短期內若滙價跌穿114.80至115.00支持區域，後市或有可能進一步回落至114.00甚至112.50附近(從2016年11月3日低位102.54至12月15日高位118.65的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)。

策略方面，若美元/日圓升至117.00附近受阻回落，我們將沽出美元，下望115.20，升穿117.50止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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