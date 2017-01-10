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今日 10:07 國際財經

南韓財政部:消費低迷 復甦動能或減弱

南韓企劃財政部在月度經濟評估中表示，最近數月南韓出口和生產都在改善，但消費顯現低迷跡象，由於消費改善不明顯，經濟復甦動能有可能減弱。

企劃財政部表示，將迅速落實12月公布的今年政策計劃，以搶先行動避免經濟放緩。

企劃財政部在另一份聲明中稱，計劃用現有儲備物資增加生鮮產品和其他農產品供應，防止1月底農曆新年假期及之前價格飆升。

企劃財政部表示，計劃在農曆年假期之前讓零售市場買到進口雞蛋，以穩定雞蛋價格。南韓爆發最嚴重禽流感疫情後，雞蛋供應短缺。

 

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