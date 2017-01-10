國際財經

市場持續整固，美元滙價周一偏軟。不過，英鎊兌美元滙價周一急跌，創下去年10月以來最低。

ICE美滙指數跌0.2%至101.99。WSJ美滙指數跌0.2%至92.66。

美元兌歐羅滙價周一紐約尾市報1.0570，跌0.4%。美元兌日圓滙價周一跌0.6%至116.17。

不過，英鎊兌美元滙價周一急跌，最低見1.2122，是2016年10月28日以來最低，周一紐約尾市為1.2162，跌1.1%。前一天，英國首相文翠珊暗示，可能出現「硬脫歐」。消息引發英鎊滙價受壓。