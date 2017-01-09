國際財經

美國司法部周一檢控德國福士(Volkswagen、又名大眾)的一個美國高層，指他涉嫌串謀欺騙美國政府。這是福士柴油引擎數據造假醜聞爆發以來，最新一個遭到美國刑事檢控的福士高層。

司法部發言人指出，現職福士美國環保與工程辦公室總經理的Oliver Schmidt在上周六於美國佛羅里達州被捕。他被控以沒有披露在美國銷售的福士柴油引擎汽車設置造假軟件的事宜。

根據周一公布的法庭文件，聯邦調查局指Schmidt與其他福士僱員，曾經在2015年7月向行政委員會滙報關於尾氣測試造假軟件的功能，以及強調美國當局不會發現軟件，後者其後選擇沒有向美國當局舉報。

福士沒有回應上述查詢。集團北美行政總裁Hinrich Woebcken在周一開始的美國底特律汽車展回應查詢時表示，對於起訴感到驚奇。

此前，福士的一個美國工程師James Liang於去年9月被美國司法部檢控誤導監管機構，以及承認控罪。他原先在上周判刑，但檢察官表示將向他起訴其他罪名，判刑聆訊延後。

福士與美國監管機構，去年就維修47萬輛涉及造假的汽車達成和解，但協議沒有包括當局放棄作出刑事檢控安排的條件。據悉，福士另與包括司法部在內的美國監管機構，稍後公布達成30億美元和解，令到福士不會接受刑事檢控。該公司在有關醜聞至今已承諾付出的費用為175億美元。

另外，福士於汽車展推出2款新的運動多功能型(SUV)汽車。去年1月上任的Woebcken表示，福士將顯示其新的一面。

此外，英國律師行 Slater and Gordon周一宣布，代表涉及醜聞型號汽車的1萬個英國車主，對福士採取法律行動，要求對方作出補償。福士估計，有120萬輛英國出售汽車安裝上述造假軟件。