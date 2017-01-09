國際財經

阿里巴巴主席馬雲周一與美國總統當選人特朗普在紐約會晤，並公布該間中國電子商貿平台將推動新計劃，未來5年為美國百萬中小企業，提供向中國消費者推銷商品的平台。

阿里巴巴發言人Bob Christie以電郵回應查詢時指出，有關計劃可望為美國創造100萬個職位。

特朗普在會後表示，會議很成功，可望帶來很好的消息。馬雲則指出，特朗普很聰明，態度開放，會議有建設性。他認為，美國小生意人，例如農戶與小型服裝生產商等，可以通過阿里巴巴接觸中國消費者。