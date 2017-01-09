訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:45 國際財經

馬雲晤特朗普 指阿里助美國商人進軍中國

阿里巴巴主席馬雲周一與美國總統當選人特朗普在紐約會晤，並公布該間中國電子商貿平台將推動新計劃，未來5年為美國百萬中小企業，提供向中國消費者推銷商品的平台。

阿里巴巴發言人Bob Christie以電郵回應查詢時指出，有關計劃可望為美國創造100萬個職位。

特朗普在會後表示，會議很成功，可望帶來很好的消息。馬雲則指出，特朗普很聰明，態度開放，會議有建設性。他認為，美國小生意人，例如農戶與小型服裝生產商等，可以通過阿里巴巴接觸中國消費者。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。