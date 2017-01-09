國際財經

高盛首席經濟師Jan Hatzius指出，聯邦儲備局3月加息的可能性有35%，但市場未有反映相關風險；另他認為，全球經濟於2017年將面對3個主要風險。

Hatzius周一出席倫敦的活動時表示，現時利率期貨工具顯示，市場預期3月加息的可能性為24%，但他認為根據工資與通脹上升趨勢，相關可能性達到35%，債券市場仍未充份反映有關風險。

他相信，正常估計聯儲局2017年加息次數為3次，分別是在6月、9月與12月，但在不尋常情況下，加息次數可達致4次，即是3月會加息。

Hatzius覺得市場對於2019至2020年的加息預測也偏低，因為只估計聯邦基金利率屆時只是2%，但他相信屆時息率可能達3.5%。

至於3大風險，Hatzius認為第一個投資者面對的風險，是美國總統當選人特朗普上台的不確定性，因為後者可能帶來貿易保護主義，引發全球經濟有下行風險。

其次，歐洲政局也存在隱患。他解釋，儘管歐洲經濟情況有所改善，但南歐國家勞動市場仍然疲弱，法國與德國即將舉行大選，英國脫歐過程也充滿變數。

最後，中國問題是今年的最主要風險。Hatzius表示，中國債務對本地生產總值的比率高企，加上資金流失問題嚴重，可能對亞洲經濟帶來重大逆轉。