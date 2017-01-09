國際財經

美國股市上周造好，市場人士預期本周市況將聚焦在美國總統當選人特朗普周三的記者會，而美國藍籌第四季業績公布期本周也會揭開序幕。

回顧上周，道瓊斯工業平均指數周五差1點便達2萬點，最後整周升1%，標準普爾500指數上周升1.7%，納斯特綜合指數升2.5%。

自從特朗普當選以來，道指升9%，主要是憧憬特朗普將推出的基建開支計劃、稅務改革、監管改革等安排，推動藍籌業績上升，因而入市。

T3Live.com合夥人Scott Redler指出，到目前為止，市場只是揣測特朗普政策，並加上本身的樂觀想像，因此市場本周有機會取得更具體資料，因為周三是特朗普當選後首次舉行記者會，這是較他以社交媒體發放訊息更實在，而且預期他將更詳細披露上任後推出的新政，所以對市場的衝擊更直接。

Wells Capital首席投資策略師James Paulsen指出，記者會可能提供給市場一個重要訊息，便是特朗普推行政策的優先次序，例如稅制改革時間表，而這個次序可能決定市場有短線影響。

除了特朗普記者會外，市場也關注他的內閣要員任命情況，包括成為國務卿的前任埃克森美孚行政總裁蒂勒森。

另外，特朗普效應刺激下急升18%的金融類股份，本周開始公布業績，成為業績期的先鋒，關鍵的是周五公布的摩根大通、美國銀行、富國銀行與PNC等。

湯森路透預期，標普500指數成分股在第四季的平均盈利升幅為6.1%，但標普金融分項預期會跑贏大市，平均升幅達15.7%。除了銀行股，金融巨擘高盛與摩根士丹利在特朗普效應刺激下顯著上升。

Paulsen表示，預期金融巨擘的業績將會很好，但因為它們已有相當大的累積升幅，究竟良好業績可否支持股價再升，須視乎業績優異到哪地步。

除了業績消息外，本周也有若干個經濟數據具有參考價值，包括零售銷售、消費者情緒與生產價格指數等，它們是在周五公布。

另外，中國情況也可能對本周市況有影響作用。Amherst Pierpont首席全球策略師Robert Sinche表示，交易員關注人民幣滙價波動，而中國周末公布外滙儲備險守3萬億美元，固然對市況有影響，但本周五公布的貿易數據，更具關鍵作用；倘若出口數額上升，對市場有利好作用。

每日重要消息方面，周一有波士頓聯儲銀行總裁與亞特蘭大聯儲銀行總裁發表言論，以及消費信貸數據；周二為批發數據；周三沒有重要消息；周四公布業績的有達美航空，費城、芝加哥、亞特蘭大、達拉斯與聖路易聯儲銀行總裁，以及聯儲局主席耶倫也會出席公開場合。周五公布業績的包括摩根大通、美國銀行、富國銀行、PNC與貝萊德等；數據包括零售、生產價格指數、消費者情緒指數與批發庫存等。