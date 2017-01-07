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今日 00:17 國際財經

伊朗容許外資參與25個石化項目

伊朗石油部官網SHANA引述國營石化公司(NPC)計劃與發展部總監Farnaz Alavi稱，該國預備容許外資競逐興建25個石化項目。

他指出，NPC建議外資獨資或合資競逐參與相關項目。他又披露，NPC會向外資提供另外5個項目的資料，供他們參考。

去年7月，SHANA引述Alavi稱，希望取得外資提供320億美元，以發展28個石化項目。這些項目包括生產亞摩尼亞氣與尿素，以及GTO與GTP項目。

上周一，伊朗確認有29間外資公司符合IPC模式競逐上游項目的資格。

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