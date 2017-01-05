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《紐約時報》報道，因應中國政府要求，蘋果在去年12月23日起，把《紐約時報》中文與英文新聞應用軟件自中國應用軟件商店(app store)下架。

《紐約時報》發言人Eileen Murphy表示，中國政府舉措是為限制國內網民取得獨立新聞資訊的渠道。她指出，已要求蘋果重新考慮有關決定。蘋果發言人表示，獲告知有關應用軟件違反當地法律，因此作出下架的決定。

中國自2012年開始阻止內地網民登入《紐約時報》報站。此前，《紐約時報》報道了關於中國高官家族積聚財富的系列報道。