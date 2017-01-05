國際財經

美國梅西百貨(Macy’s)周三收市後公布，今年首季內關閉68間分店，3900個職位受到影響，令到今年初的整體重組，將導致集團減少6200個職位，相當於4%人手。

另外，該公司表示，基於假期銷售欠佳，發出業績預警，下調每股盈利預測，最新為介乎2.95至3.10美元，原先為3.40美元。該公司指出，11至12月的同店銷售收益按年下跌2.1%。

消息公布後，梅西股價在市後時段跌11.1%。過去一個月，該公司股價已下滑15.6%，同期標準普爾500指數升3.6%。

梅西解釋，最新公布的重組關閉分店行動，是去年8月公布關閉100間分店的一部分。集團表示，今次關店預期為2016年第四季業績帶來2.50億美元撥備開支，是原先沒有計算在盈利預測內的。同時，受到關閉分店決定打擊，梅西預期2017年度收入將出現5.75億美元負面影響。不過，梅西估計，完成所有重組後，日後可以每年節省5.50億美元，高於2015年公布的5億美元。

集團行政總裁Terry Lundgren指出，集團大部分分店業務仍然良好，但仍要面對人流量減少的壓力，而網上購物的走勢保持強勁。

梅西表示，研究出售相關物業，而且已與一個買家達成協議，出售明尼亞波利斯市的分店物業。