國際財經

美國上月汽車銷量理想，刺激汽車股造好；聯邦儲備局公布的上月議息紀要確認加息步伐可能較快，市場反應不大。華爾街股市周三上升，挨近紀錄新高。

道瓊斯工業平均指數升60點或0.30%，收市報19942，最高位離2萬點差44點。標準普爾500指數收市升13點或0.57%，報2271，離12月13日創下的紀錄新高2272只差1點；11個主要分項中，9個上升。納斯特綜合指數升48點或0.88%，收市報5477。Russell 2000指數升22點或1.64%，收市報1387，離1388點紀錄新高差不足1點。

較早時，美國主要車廠公布上月銷量優於預期，推動市況造好。聯儲局議息紀要公布後，主要指數繼續走高。

Voya Financial高級市場策略師Karyn Cavanaugh指出，紀要確認聯邦儲主席耶倫早已表明的進取加息觀點，而且指數沒有太大變動，也反映市場開始習慣聯儲局消息，不再成為市場走勢指標。

Tower Bridge Advisors投資總監James Meyer認為，市場仍受到特朗普效應的刺激。

ADS Securities機構銷售主管Remo Fritschi相信，市場缺乏重要動力向上，美元滙價呈強，可能打擊藍籌業績。

上月銷售較佳的通用汽車與福特，股價分別升5.5%與4.6%。前一天公布銷情未達標的特斯拉，股價也漲4.6%。

公布假期代客交付量增逾50%的亞馬遜，股價升0.5%。

油價升1.8%。金價漲0.3%。美元滙價從14年高位回落。美國10年期債券價格靠穩，孳息率微跌至2.43%。