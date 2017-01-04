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今日 03:39 國際財經

蘋果入股日本軟銀Vision基金 涉及78億

蘋果公司發言人Kristin Huguet證實，集團計劃投資10億美元(78億港元)在日本軟銀設立的新科技基金Vision。

Huguet指出，蘋果希望該基金有助加速科技的研發。她補充說，蘋果與軟銀已有多年合作關係。

軟銀是在去年10月公布，設立Vision基金，目標是籌集1000億美元以投資科技項目。軟銀本身計劃投放250億美元在Vision，而沙地阿拉伯政府則會投入450億美元，而該間日本公司將於未來數周展開正式巡迴推介，為基金籌集其餘款項。

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