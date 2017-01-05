國際財經

聯邦儲備局周三公布的上月議息紀要顯示，聯儲局官員看到加息步伐較逐步更快的可能性，並且對此感到憂慮。聯儲局官員同意，現時判斷美國總統當選人特朗普的財政政策效應仍然言之尚早，但總體而言，政策帶來的不確定性令到當局與外間溝通利率步伐形成很大挑戰，而絕大部分官員相信，擴張性財政政策帶來經濟上行風險增加。大部分官員堅持，逐步加息政策仍然恰當。

上月14日，聯儲局一致通過加息0.25%，聯邦基金利率區間提高為0.50%至0.75%，是10年來第二度加息。當時，聯儲局指出，經濟條件仍確保當局可逐步提升聯邦基金利率。根據聯儲局官員預測，2017年可能要加息3次，每次0.25%，而不是去年9月估計的兩次每次0.25%。

根據紀要，多名聯儲局官員認為，原先的逐步加息策略可能面對挑戰，一系列的風險因素可能導致加息步伐有變，最大風險因素是失業率可能降至4.5%或以下；經濟學者視該水平為可觸發通脹失控的水平。美國去年11月失業率為4.6%。

紀要指出，多名聯儲局官員相信，當局對於失業率持續下降的反應可能已經太遲，令到加息步伐要較現時普遍估計加快，才可消除通脹壓力。仍有部分官員相信，有關風險溫和，而遲緩反應有助通脹重返2%指標，但他們只是少數。

紀要又顯示，數位官員認為勞動市場緊俏情況較預期嚴重，作出息率決定的公開市場委員會(FOMC)有必要加強對外溝通，令到外間更明白息率變動步伐，而採取逐步加息政策仍然合宜。部分委員提議FOMC取消逐步加息的承諾。

另外，多位官員認為，加息步伐增速可能對聯儲局4.5萬億美元資產規模帶來衝擊。