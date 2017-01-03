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今日 08:16 國際財經

元旦假期結束 美滙持續上揚

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元旦假期完結，美元滙價周二在亞洲交易時間初段保持升勢，主要是延續上周五的美國加息預期升溫趨勢。

美元兌日圓報117.36，高於上周五的116.05。歐羅兌美元報1.0461，上周五為1.0700。

ICE美滙指數報102.80，升0.6%。

上周五公布的美國數據顯示，投資者繼續持有美元長倉，因為預期聯儲局加息達3次。美元滙價在去年12月中曾升至14年新高，因為市場估計特朗普就任美國總統後，將推動刺激經濟措施，引致通脹升溫，令到聯儲局需要加息。

 

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