國際財經

美國億萬富豪馬斯克投資的太空開發分支SpaceX公布，將於1月8日發射載有若干Iridium通訊衛星的火箭升空，完成有關安排。這是該公司旗下Falcon 9火箭在去年9月1日發射前爆炸後，首次重啟發射工作。

根據SpaceX周一公布的調查報告，爆炸是與3個組件之一壓力失控有關。該公司已經重新設計有關組件，避免事件重演。SpaceX公布重啟發射，意味美國聯邦民航局也同意報告結論。

馬斯克曾形容9月1日的爆炸，是SpaceX過去14年發展太空計劃以來的最失敗情況。