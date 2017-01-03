國際財經

德國總理默克爾的發言人周一證實，她不會出席1月17日至20日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。

自從11年前成為德國總理後，默克爾常常出席該個雲集全球領袖、企業精英、名人等代表的聚會。她去年沒有出席。

這也是她首次連續兩年沒有出席。默克爾的發言人回應稱，她從沒有承諾出席今次論壇，但有考慮出席，最終決定不出席。德國政府發言人沒有回應默克爾在同一時間的活動安排。

有歐洲政論家指出，她今年不出席論壇，可能是因為預期與會者今年討論議題「有回響與負責任的領導者」有關。自從特朗普當選美國總統，以及英國公投決定脫離歐盟後，民間對全球一體化，與各國政治問題存在更大的不滿，令到政治領袖可能不願意因出席類似大型休閒式研討會，避免引發新一輪政治風暴。

已表明不尋求連任的法國總統奧朗德也公布，不會出席世界經濟論壇。論壇不會評論答允出席論壇的歐洲政治領袖，但預期暫時只有荷蘭首相呂特與愛爾蘭總理肯尼出席。英國首相文翠珊未決定會否出席。

中國國家主席習近平已答允出席論壇，預期是整項活動的焦點人物。

特朗普候任內閣成員、前高盛總裁科恩，以及經常出席論壇的基金經理斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)，將出席論壇。