國際財經

伊朗石油部新聞網站SHANA周一公布，29間外國公司經審查後獲准競投國內石油與天然氣開採項目權益。符合規定的石油公司包括中石油(00857)、中石化國際、中海油(00883)、英荷蜆殼、法國道達爾、意大利Eni、馬來西亞國營石油(Petronas)、俄羅斯Gazprom與Lukoil，以及日本等石油公司。

這是石油部使用新訂、限制較少的伊朗石油合約(IPC)模式作出審查，然後公布的合資格外資名單。伊朗希望IPC模式可提高外資發展當地油田的興趣。